Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мошенники начали мстить неудавшимся жертвам

Юрист Хаминский: банкe и МВД нужно сообщать о подозрительных поступлениях
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминскийрассказал агентству «Прайм», что мошенники начали мстить гражданам, которые не попались на их уловки.

По словам юриста, людям начинают поступать небольшие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Такие действия создают для получателей серьезные риски, причем блокировка банковского счета в этой ситуации является наименее тяжелым последствием.

Эксперт рекомендовал при обнаружении подозрительных переводов не тратить поступившие средства, а сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы. Также он отметил, что многие клиенты банков не пользуются услугами оповещения о зачислениях, поэтому посоветовал регулярно проверять выписки по счету для своевременного выявления мошеннических операций.

26 февраля глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, согласно которой России нужно ввести новую меру защиты россиян от распространенной мошеннической схемы, связанной с якобы ошибочным переводом средств на карту. По его мнению, необходимо предоставить гражданам право воспользоваться самозапретом на переводы от незнакомых лиц.

Ранее мошенники обновили схему перевода денег на «безопасный счет».

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!