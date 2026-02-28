Мошенники начали мстить неудавшимся жертвам

Юрист Хаминский: банкe и МВД нужно сообщать о подозрительных поступлениях

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминскийрассказал агентству «Прайм», что мошенники начали мстить гражданам, которые не попались на их уловки.

По словам юриста, людям начинают поступать небольшие переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Такие действия создают для получателей серьезные риски, причем блокировка банковского счета в этой ситуации является наименее тяжелым последствием.

Эксперт рекомендовал при обнаружении подозрительных переводов не тратить поступившие средства, а сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы. Также он отметил, что многие клиенты банков не пользуются услугами оповещения о зачислениях, поэтому посоветовал регулярно проверять выписки по счету для своевременного выявления мошеннических операций.

26 февраля глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой, согласно которой России нужно ввести новую меру защиты россиян от распространенной мошеннической схемы, связанной с якобы ошибочным переводом средств на карту. По его мнению, необходимо предоставить гражданам право воспользоваться самозапретом на переводы от незнакомых лиц.

