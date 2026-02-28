На ЗАЭС оценили объем работ по восстановлению линии энергоснабжения

Объем восстановительных работ для обеспечения работоспособности линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» Запорожской АЭС «довольно большой». Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«По сравнению с предыдущими ремонтами объем работ довольно большой», — сказала она.

Яшина добавила, что «ремонт не простой и потребует времени, поэтому быстро его завершить не получится». Отмечается, что восстановление займет не меньше недели.

27 февраля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что локальный режим тишины ввели в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1», получившей повреждения в результате обстрелов. Как пишут «Известия», станция получает электроснабжение по линии «Днепровская».

21 февраля Лихачев заявил, что ситуация в Энергодаре, который является городом — спутником ЗАЭС, становится все хуже, поскольку «городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам».

