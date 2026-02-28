Трамп раскритиковал главу ФБР из-за поведения на Олимпиаде в Италии

Президент США Дональд Трамп разочарован поведением директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Глава Белого дома лично сообщил директору ФБР о своем недовольстве. Трампу не понравилось, что в соцсетях появилось видео, на котором Патель пьет пиво во время празднования победы сборной США над командой Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира.

Трамп также остался недоволен тем фактом, что глава ФБР использовал правительственный самолет для поездки в Милан.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Трамп примерил золотую медаль Олимпиады и отказался ее возвращать.