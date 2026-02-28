Размер шрифта
Пугачева продлила право на товарный знак для работы в РФ

РИА Новости: Пугачева продлила право на товарный знак «Алла Борисовна» в России
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева продлила право на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна», действующие в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Как говорится в соответствующем документе, срок действия исключительного права на данные товарные знаки должен истечь в апреле 2026 года. Однако артистка подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство удовлетворило просьбу исполнительницы и продлило срок действия товарных знаков до апреля 2036 года.

До этого Пугачева лишилась прав на действующий в РФ товарный знак «Рецитал».

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Ранее Пугачева обратилась к своим врагам.

 
