Врач рассказала, в каком возрасте младенца нужно начать обучать сну

Невролог Лавренова: уже в 4-6 месяцев надо начать обучать младенца сну
Уже в возрасте четырех-шести месяцев ребенка нужно обучать навыку самостоятельного засыпания и усиливать контроль над графиком сна. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

Эксперт пояснила, что у младенцев регулярные циклы сна формируются примерно к четырем месяцам жизни, а новорожденные могут спать короткими отрезками. Ночные пробуждения в раннем младенчестве в целом нормальны и обычно заметно уменьшаются в первые месяцы жизни.

«Чаще всего родители заблуждаются в том, что ребенок «перерастет» этап прерывистого сна и с возрастом самостоятельно научится спать полноценно. На самом деле, неправильные привычки только закрепляются. Если ребенок привык, что сон наступает только после часа укачиваний, в возрасте двух лет он будет ждать того же», – уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Невролог добавила, что без руководства взрослых ребенок также не сможет осознать важность своевременно отхода ко сну в более взрослом возрасте. Для развития этого навыка медик предлагает ввести предсказуемый вечерний ритуал – колыбельную или кормление.

«Существует убеждение, что обучение сну может негативно сказаться на психике ребенка. И здесь все зависит от метода, который выбирают родители. Если оставить ребенка кричать за закрытой дверью в надежде, что он наконец уснет, ничем хорошим для малыша это не обернется», – предупреждает врач.

Однако мягкое обучение сну при поддержке родителей снижает уровень стресса у всей семьи и не нарушает привязанность. По словам медика, выспавшаяся мама может дать ребенку гораздо больше тепла, чем та, чьи ресурсы истощены.

Отмечается, что при грамотной гигиене сна у детей также могут возникать трудности с засыпанием.

«Насторожиться стоит, если ребенок храпит, возникают паузы в дыхании, нарушения сна сопровождаются откатами в развитии или странным поведением днем. При подозрении на неврологические диагнозы также необходимо проконсультироваться с врачом», – заключила эксперт.

Ранее была названа неочевидная причина бессонницы и хронической усталости.

 
