Пассажиры самолета российской авиакомпании увидели взрывы из двигателя на взлете

Пассажиры Azur Air увидели вспышки из двигателя на взлете с острова Фукуок

Пассажиры самолета российской авиакомпании Azur Air на взлете с вьетнамского острова Фукуок увидели взрывы и вспышки из двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пассажиры рейса, следовавшего с вьетнамского острова Фукуок в Казань, назвали экстренное приземление своим «вторым днем рождения». На борту самолета Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air находились 336 человек — 294 взрослых и 42 ребенка.

По словам очевидцев, во время взлета с острова Фукуок из левого двигателя лайнера раздались громкие хлопки, всего около восьми, и были видны вспышки пламени. Командир воздушного судна объявил пассажирам о технической проблеме, из-за которой полет не может быть продолжен. Примерно через 50 минут после вылета, в течение которых самолет, предположительно, вырабатывал топливо, лайнер благополучно вернулся в аэропорт отправления.

При посадке на месте уже дежурили пожарные машины и бригады скорой помощи. Пассажиры также заметили серьезные повреждения двух колёс шасси. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ силовой установки. В настоящий момент туристы ожидают дальнейших решений в аэропорту Фукуока.

В начале февраля самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Катманду в Стамбул, экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя. На борту воздушного судна находились 236 пассажиров и 11 членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на борту «Уральских авиалиний» произошло возгорание пауэрбанка.