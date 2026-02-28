Власти США работают над тем, чтобы разрешить использовать психоделические препараты для лечения военнослужащих. Об этом в подкасте комика Джо Рогана рассказал глава минздрава Роберт Кеннеди-младший.

«Все в моем министерстве очень заинтересованы в том, чтобы разрешить проводить такие исследования, особенно для военнослужащих, которые получили такие травмы, чтобы они могли получить доступ к этим продуктам», — сказал он.

Кеннеди-младший отметил, что американские военные, пострадавшие в ходе службы, не должны покидать страну ради психоделической терапии.

13 февраля стало известно, что являющийся ярым противником вакцинации Кеннеди заявил, что не боится микробов, поскольку в молодости употреблял кокаин «с сидений унитазов».

До этого Кеннеди удивился, что президент США Дональд Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. По его словам, политик ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Кеннеди также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.