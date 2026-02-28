США и Россия требуют проведения выборов на Украине. Об этом в интервью Sky News заявил президент республики Владимир Зеленский.

«У меня есть вопрос. Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?», — сказал он.

Зеленский также заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что готов провести выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня.

24 февраля Зеленский отметил, что находится «в пределах первого срока не по своей воле». Он подчеркнул, что его пребывание на посту президента растянулось из-за начала конфликта. Также Зеленский отметил, что будет баллотироваться на второй срок, если конфликт с Россией продолжится.

Ранее Зеленский уличил западных партнеров в желании избавиться от него.