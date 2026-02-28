Размер шрифта
Трамп заявил, что Россия уважает США

Трамп заявил, что Россия с уважением относится к США и он сам уважает РФ
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия относится к его стране с уважением и он сам также уважает РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в штате Техас.

«Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их», — сказал глава Белого дома.

27 февраля Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ после заключения договоренности по Украине.

19 февраля американский президент подписал указ, который продлевает на один год действие санкций против России, связанных с украинским конфликтом.

21 января Трамп сказал, что его связывают хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

21 ноября президент США заявил, что считал возможным достижение быстрого завершения специальной военной операции на Украине из-за очень хороших отношений с российским лидером.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».

 
