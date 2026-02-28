Врач объяснила, почему россияне будут болеть до апреля и как защититься от вирусов

Спад заболеваемости ОРВИ в этом сезоне раньше середины весны ждать не стоит из-за погодных условий, предрасполагающих к распространению инфекций. О том, какие факторы ослабляют организм зимой и как выстроить эффективную защиту, «Газете.Ru» рассказала Регина Садикова, врач-терапевт и дипломированный нутрициолог, эксперт компании SOLGAR.

По словам специалиста, в холодное время года взрослые в среднем переносят от двух до четырех эпизодов респираторных инфекций. Это связано с комплексом причин: недостаток солнечного света ведет к дефициту витамина D и серотонина, люди чаще находятся в закрытых помещениях в зоне дыхания друг друга, а центральное отопление иссушает слизистые, нарушая их защитную функцию.

«Переохлаждение вызывает вазоконстрикцию, ухудшает микроциркуляцию в слизистых носоглотки и снижает местный иммунитет», — пояснила Садикова.

Врач подчеркнула, что никакие продукты или добавки не «укрепляют» иммунитет напрямую, однако дефицит ключевых микронутриентов ослабляет защитные функции организма. По ее словам, белок является фундаментальным строительным материалом для иммуноглобулинов и интерферонов.

«Большую роль играет кишечник: в нем находятся около 80% иммунных клеток. Здоровье микробиоты определяет системный иммунный ответ», — отметила эксперт, порекомендовав обогатить рацион ферментированными продуктами и пищевыми волокнами.

Особое внимание в зимний период Садикова советует уделить витаминам в формате биодобавок.

«Ключевой вопрос не в том, сколько витаминов принимать, а в каких формах. Зимой синтез витамина D в коже прекращается из-за недостатка солнечного света, поэтому его профилактический прием научно обоснован. Витамин С быстро расходуется при воспалении», — рассказала терапевт.

Для поддержания первой линии обороны организма — слизистых оболочек — врач рекомендует использовать увлажнители воздуха и промывать нос солевыми растворами. Это механически снижает «вирусную нагрузку». Также эксперт напомнила о важности цинка и селена, содержащихся в морепродуктах и семечках, и полноценного сна.

«Дефицит сна приводит иммунитет в режим хронического воспаления, снижая его эффективность против вирусов. Хронический стресс вызывает супрессию иммунного ответа», — предупредила Садикова.

Говоря о поддержке детского организма зимой, специалист подчеркнула, что важно не «укреплять» иммунитет ребенка, а создавать условия для его созревания.

«Оптимальные параметры воздуха в детской — температура 18–22°C и влажность 50–60% — предотвращают пересыхание назального секрета. Латентный дефицит железа резко снижает способность организма к выработке защитных антител», — объяснила она.

Кроме того, Садикова призвала минимизировать необоснованный прием антибиотиков при вирусных инфекциях, так как они уничтожают микробиоту, «ослепляя» иммунитет на несколько месяцев вперед. В качестве альтернативы она рекомендовала умеренные аэробные нагрузки, которые усиливают микроциркуляцию и ускоряют транспорт иммунных клеток.

