Был в горячих точках и интересовался плетением косичек. Что известно о похитителе девочки в Смоленске?

Следователи предъявили обвинение 43-летнему Сергею Г. и его сожительнице, задержанным в Смоленске по делу о похищении девятилетней девочки. О похитителе известно, что он ездил в горячие точки, позже был осужден за хранение психотропного вещества, а на своих страницах в соцсетях публиковал инструкции по плетению косичек. Несколько месяцев назад мужчина перестал пользоваться смартфоном и общался с сожительницей с помощью записок.

В Смоленске следователи предъявили обвинения 43-летнему мужчине и его сожительнице по делу о похищении девятилетней девочки, сообщил Следственный комитет России.

«Фигуранты задержаны, обоим предъявлены обвинения, с ними проведены первоначальные следственные действия. Роль женщины в совершении преступления устанавливается», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены добиться ареста фигурантов.

Сергей Г. почти трое суток удерживал похищенную Катю (имя изменено) в квартире своей сожительницы — в 300 метрах от дома родителей девочки . По информации SHOT, мужчина представил похищенную как свою племянницу.

Сожительница позже на допросе сообщила, что девочка о себе ничего не рассказывала, а Сергей Г. запрещал задавать какие-либо вопросы .

Что известно о задержанной паре

Роман между Сергеем Г. и его сожительницей Людмилой (имя изменено) завязался в начале 2020-х, узнал SHOT. Первые отношения продлились около года, поскольку мужчина «все время пытался чрезмерно контролировать женщину».

«Контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин», — подтвердила дочь задержанной в беседе с RT.

Несмотря на это, пара поддерживала общение. О том, что они снова съехались, дочь Людмилы не знала.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней», — сказала она.

По словам дочери задержанной, около двух месяцев назад похититель перестал пользоваться смартфоном, «словно скрывался от кого-то» , поделилась дочь Людмилы. В результате он общался с сожительницей с помощью бумажных записок.

Девушка добавила, что у ее матери есть проблемы с алкоголем и долгами по коммуналке.

По информации mk.ru, задержанный ранее служил в отряде милиции особого назначения, во время командировок бывал в горячих точках . Последние годы он подрабатывал, в том числе, таксистом. В 2021-м его приговорили к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере, пишет РИА Новости.

В социальных сетях мужчина публиковал инструкции о том, как правильно заплетать косички девочкам .

Как искали девочку

Утром 24 февраля девятилетняя Катя отправилась выгуливать своего той-терьера и не вернулась, собака пришла домой одна. По словам волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилла Щербакова, ребенка похитили у дома.

«Мы начали работу от ее дома, то есть места пропажи, и продолжили в этом направлении. Мы знаем, что девочку посадили в машину, отвезли куда-то в сторону и после перенесли туда, где в итоге ее нашли», — отметил он в беседе с ТАСС.

Катю искали с помощью специально обученной следовой собаки, которую привезли на вертолете. Работа велась ночью, когда на улице было меньше людей. Кроме того, поисковики опирались на данные с камер видеонаблюдения. Благодаря им удалось практически полностью отследить направление движения, добавил Щербаков.

По информации РИА Новости, сотрудники СК проверяли все квартиры в доме, в котором проживает девочка. Квартиры, в которые они не попали, опечатали.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребенка, а затем эксперты изъяли «биологические объекты» из салона. Результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого .

При задержании обвиняемый пытался оказать сопротивление, однако его действия пресекли сотрудники уголовного розыска . На опубликованных кадрах видно, как мужчину уложили лицом в пол и надели на него наручники. Также на оперативной съемке запечатлено освобождение девочки.

Катю уже вернули маме. Изначально ребенка увезли в больницу, где оценили ее состояние. Выяснилось, что девочка не подвергалась насилию.

По информации mk.ru, обвиняемый мог похитить девочку, чтобы впоследствии потребовать выкуп у ее матери. Сергей Г. отказался от дачи показаний, пишет ТАСС.

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости обратил внимание, что наказание за похищение ребенка предусмотрено статьей 126 УК РФ. Обвиняемым может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.