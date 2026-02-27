Размер шрифта
Был в горячих точках и интересовался плетением косичек. Что известно о похитителе девочки в Смоленске?

Найденную в Смоленске девочку передали матери

Следователи предъявили обвинение 43-летнему Сергею Г. и его сожительнице, задержанным в Смоленске по делу о похищении девятилетней девочки. О похитителе известно, что он ездил в горячие точки, позже был осужден за хранение психотропного вещества, а на своих страницах в соцсетях публиковал инструкции по плетению косичек. Несколько месяцев назад мужчина перестал пользоваться смартфоном и общался с сожительницей с помощью записок.

В Смоленске следователи предъявили обвинения 43-летнему мужчине и его сожительнице по делу о похищении девятилетней девочки, сообщил Следственный комитет России.

«Фигуранты задержаны, обоим предъявлены обвинения, с ними проведены первоначальные следственные действия. Роль женщины в совершении преступления устанавливается», — отметили в ведомстве.

Следователи намерены добиться ареста фигурантов.

Сергей Г. почти трое суток удерживал похищенную Катю (имя изменено) в квартире своей сожительницы — в 300 метрах от дома родителей девочки. По информации SHOT, мужчина представил похищенную как свою племянницу.

Сожительница позже на допросе сообщила, что девочка о себе ничего не рассказывала, а Сергей Г. запрещал задавать какие-либо вопросы.

Что известно о задержанной паре

Роман между Сергеем Г. и его сожительницей Людмилой (имя изменено) завязался в начале 2020-х, узнал SHOT. Первые отношения продлились около года, поскольку мужчина «все время пытался чрезмерно контролировать женщину».

«Контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин», — подтвердила дочь задержанной в беседе с RT.

Несмотря на это, пара поддерживала общение. О том, что они снова съехались, дочь Людмилы не знала.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней», — сказала она.

По словам дочери задержанной, около двух месяцев назад похититель перестал пользоваться смартфоном, «словно скрывался от кого-то», поделилась дочь Людмилы. В результате он общался с сожительницей с помощью бумажных записок.

Девушка добавила, что у ее матери есть проблемы с алкоголем и долгами по коммуналке.

По информации mk.ru, задержанный ранее служил в отряде милиции особого назначения, во время командировок бывал в горячих точках. Последние годы он подрабатывал, в том числе, таксистом. В 2021-м его приговорили к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере, пишет РИА Новости.

В социальных сетях мужчина публиковал инструкции о том, как правильно заплетать косички девочкам.

Как искали девочку

Утром 24 февраля девятилетняя Катя отправилась выгуливать своего той-терьера и не вернулась, собака пришла домой одна. По словам волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилла Щербакова, ребенка похитили у дома.

«Мы начали работу от ее дома, то есть места пропажи, и продолжили в этом направлении. Мы знаем, что девочку посадили в машину, отвезли куда-то в сторону и после перенесли туда, где в итоге ее нашли», — отметил он в беседе с ТАСС.

Катю искали с помощью специально обученной следовой собаки, которую привезли на вертолете. Работа велась ночью, когда на улице было меньше людей. Кроме того, поисковики опирались на данные с камер видеонаблюдения. Благодаря им удалось практически полностью отследить направление движения, добавил Щербаков.

По информации РИА Новости, сотрудники СК проверяли все квартиры в доме, в котором проживает девочка. Квартиры, в которые они не попали, опечатали.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативники установили автомобиль, на котором, предположительно, перевозили ребенка, а затем эксперты изъяли «биологические объекты» из салона. Результаты анализа ДНК позволили выйти на след подозреваемого.

При задержании обвиняемый пытался оказать сопротивление, однако его действия пресекли сотрудники уголовного розыска. На опубликованных кадрах видно, как мужчину уложили лицом в пол и надели на него наручники. Также на оперативной съемке запечатлено освобождение девочки.

Катю уже вернули маме. Изначально ребенка увезли в больницу, где оценили ее состояние. Выяснилось, что девочка не подвергалась насилию.

По информации mk.ru, обвиняемый мог похитить девочку, чтобы впоследствии потребовать выкуп у ее матери. Сергей Г. отказался от дачи показаний, пишет ТАСС.

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости обратил внимание, что наказание за похищение ребенка предусмотрено статьей 126 УК РФ. Обвиняемым может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

 
