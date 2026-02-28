Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

На Украине пытались мобилизовать депутата Рады

Депутат Рады Каптелов сообщил, что его угрозами пытались мобилизовать в Днепре
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады Украины от правящей в стране партии «Слуга народа» Роман Каптелов сообщил в своем Telegram-канале, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

По словам парламентария, накануне вечером его остановили на проспекте Яворницкого. Политик заявил, что к нему подъехал автобус, из которого выбежали «люди в балаклавах».

«По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — написал Каптелов.

Также он обратил внимание, что на Украине ежедневно происходят такие случаи. В этой связи парламентарий призвал власти страны немедленно разобраться в этой ситуации.

«Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан», — добавил депутат.

26 февраля депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу сообщил, что чемпиона мира по шахматам Юрия Аникеева мобилизовали и отправили в штурмовики.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в скандалах с так называемой «бусификацией», когда во время принудительной мобилизации граждан силой затаскивают в микроавтобусы (бусики) военкоматов. По его словам, многие кадры насильственной мобилизации на Украине сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта. При этом он признал наличие проблемы.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года, в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Ранее в минобороны Украины анонсировали реформу мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!