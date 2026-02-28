На Украине пытались мобилизовать депутата Рады

Депутат Верховной рады Украины от правящей в стране партии «Слуга народа» Роман Каптелов сообщил в своем Telegram-канале, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

По словам парламентария, накануне вечером его остановили на проспекте Яворницкого. Политик заявил, что к нему подъехал автобус, из которого выбежали «люди в балаклавах».

«По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — написал Каптелов.

Также он обратил внимание, что на Украине ежедневно происходят такие случаи. В этой связи парламентарий призвал власти страны немедленно разобраться в этой ситуации.

«Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан», — добавил депутат.

26 февраля депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу сообщил, что чемпиона мира по шахматам Юрия Аникеева мобилизовали и отправили в штурмовики.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил россиян в скандалах с так называемой «бусификацией», когда во время принудительной мобилизации граждан силой затаскивают в микроавтобусы (бусики) военкоматов. По его словам, многие кадры насильственной мобилизации на Украине сгенерированы Россией с помощью искусственного интеллекта. При этом он признал наличие проблемы.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. По данным на январь 2026 года, в розыске за уклонение от нее находилось 2 млн украинцев призывного возраста.

Ранее в минобороны Украины анонсировали реформу мобилизации.