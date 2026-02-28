Трамп потребовал от Ирана отказаться от обогащения урана

Президент США Дональд Трамп призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана. Его слова приводит РИА Новости.

«Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров. Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, Тегеран отказывается дать «правильный» ответ на требование Вашингтона.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана.

Ранее Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором».