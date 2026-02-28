Канцлер ФРГ назвал условие для начала переговоров с Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с Россией. Его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

«Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то, по крайней мере, оружие должно замолчать», — сказал Мерц.

По словам канцлера ФРГ, он готов к диалогу с Россией, однако он назвал такие переговоры «бессмысленны».

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

26 февраля агентство Bloomberg сообщило, что следующий раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться 4–5 марта. При этом в администрации президента России не подтвердили информацию журналистов о новой дате встречи.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.