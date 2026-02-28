Размер шрифта
Захарова прокомментировала плаы Зеленского получить ядерное оружие

Захарова назвала признанием слова Зеленского о желании получить ядерное оружие
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила агентству ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский вопреки тактическим соображениям признал, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции или Британии.

«Любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений. Но Зеленский давно уже сказал, что он же не «лох какой-нибудь», поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали», — сказала Захарова.

Российская Служба внешней разведки 24 февраля распространила информацию о намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость самостоятельной разработки Киевом ядерного арсенала.

Позже официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера опроверг данную информацию. Он подчеркнул приверженность Великобритании усилиям по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине.

Ранее Зеленский признался, что два года жил в бункере.

 
