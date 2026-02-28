Военный самолет упал в Боливии

Самолет Hercules, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Боливии, потерпел крушение в городе Эль-Альто. Об этом сообщает газета El Deber.

По ее данным, воздушное судно столкнулось с несколькими автомобилями, ехавшими по шоссе.

Как отмечает издание, упавший самолет перевозил деньги. На видео, которое опубликовала El Deber, запечатлено, как местные жители пытаются собрать купюры, а военные и пожарные пробуют отогнать их с места крушения.

Официальной информации об инциденте и пострадавших пока нет.

25 февраля в Турции истребитель F-16 ВВС страны упал прямо на автотрассу. Самолет, взлетевший с авиабазы в Былыкесире, совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки воздушного судна разлетелись в радиусе нескольких сотен метров.

20 февраля стало известно, что в иранской провинции Хамадан во время тренировочного полета разбился самолет, принадлежащий вооруженным силам страны.

Ранее в США потерпел крушение истребитель F-16.