Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Военный самолет упал в Боливии

El Deber: самолет ВВС Боливии потерпел крушение в городе Эль-Альто
David Mercado/Reuters

Самолет Hercules, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Боливии, потерпел крушение в городе Эль-Альто. Об этом сообщает газета El Deber.

По ее данным, воздушное судно столкнулось с несколькими автомобилями, ехавшими по шоссе.

Как отмечает издание, упавший самолет перевозил деньги. На видео, которое опубликовала El Deber, запечатлено, как местные жители пытаются собрать купюры, а военные и пожарные пробуют отогнать их с места крушения.

Официальной информации об инциденте и пострадавших пока нет.

25 февраля в Турции истребитель F-16 ВВС страны упал прямо на автотрассу. Самолет, взлетевший с авиабазы в Былыкесире, совершал плановый тренировочный полет. Спустя некоторое время с бортом пропала радиосвязь, а затем он рухнул на автотрассу Измир — Стамбул. Падение истребителя привело к мощному взрыву и возгоранию топлива. Обломки воздушного судна разлетелись в радиусе нескольких сотен метров.

20 февраля стало известно, что в иранской провинции Хамадан во время тренировочного полета разбился самолет, принадлежащий вооруженным силам страны.

Ранее в США потерпел крушение истребитель F-16.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!