Россиянам рассказали, из-за чего возникают споры о наследстве

Наследство нередко становится точкой раскола в семье. Даже при наличии имущества споры чаще всего возникают не из-за квадратных метров или счетов, а из-за недосказанности и завышенных ожиданий, рассказала «Газете.Ru» сооснователь и партнер консалтингового агентства Wellborn Legacy Алина Нуждина.

«Наследственные споры почти всегда лежат на стыке права и эмоций. Одна из самых частых причин — отсутствие завещания. В этом случае имущество распределяется по закону в равных долях между наследниками одной очереди. Закон не учитывает, кто фактически ухаживал за наследодателем и участвовал в его жизни. Формальная справедливость нередко оборачивается личными обидами. Даже при наличии завещания конфликт не исключен. Документ могут попытаться оспорить, ссылаясь на недееспособность наследодателя или давление со стороны третьих лиц. Кроме того, закон предусматривает обязательную долю для отдельных категорий — несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов, родителей и иждивенцев. Такая доля выделяется вне зависимости от содержания завещания и часто становится неожиданностью для других претендентов», — отметила Нуждина.

По ее словам, еще один источник споров — сокрытие информации: если один из наследников не сообщает о составе имущества или о самом факте смерти, это почти гарантированно ведет к судебному разбирательству. Отдельная проблема — появление «неожиданных» наследников, в том числе детей от предыдущих браков или лиц, находившихся на иждивении, сказала юрист. Подобные дела могут затягиваться на годы, в том числе из-за экспертиз и установления родства, предупредила Нуждина.

Она добавила, что конфликты часто возникают и вокруг неделимого имущества. Когда актив нельзя физически разделить, например бизнес или пакет ценных бумаг, стороны спорят за сам объект, не соглашаясь на денежную компенсацию, подчеркнула юрист.

По мнению Нуждиной, главный способ снизить риски — действовать заранее: завещание должно быть составлено четко и подробно, с указанием конкретных активов и долей. При этом важно учитывать обязательную долю и права пережившего супруга, считает Нуждина. Последний вправе получить половину совместно нажитого имущества, если режим собственности не изменен, например, брачным договором, констатировала юрист.

Ранее россиянам рассказали, как оформить завещание.