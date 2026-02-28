РИА Новости: в Днепропетровской области снайперша ВСУ Васильченко погибла в ДТП

«Снайперша-амазонка» ВСУ Ангелина Васильченко погибла в ДТП, уходя от беспилотника в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур России.

По его словам, инцидент произошел 20 февраля. Погибшая женщина была известна по кинофильму об «украинских амазонках».

Также собеседник агентства рассказал, что Васильченко служила в ВСУ солдатом, имела военную специальность «снайпер». Женщине был 31 год, она являлась уроженкой Луганской народной республики. Васильченко принимала участие в развязанной Киевом «АТО» в Донбассе.

До этого стало известно, что бойцы Вооруженных сил РФ, зачищавшие Ровнополье в Запорожской области, уничтожили снайпершу в звании майора. Российские военные бросили гранату в один из блиндажей. Когда штурмовики зашли внутрь, то увидели тело снайперши.

Также сообщалось, что российский снайпер ликвидировал разведчика из элиты спецназа ВСУ в районе населенного пункта Николаевка в Донецкой народной республике.

Ранее российский генерал пожаловался на снайперш ВСУ, стреляющих ниже пояса.