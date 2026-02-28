Журналисты заявили о потере Украиной способности защищаться

Запад провалил проект обеспечения Украины системами противовоздушной обороны (ПВО) по программе PURL, таким образом лишив ее важных средств защиты от российских ударов. Об этом сообщает Politico.

Согласно материалу издания, промышленность не сумела нарастить темпы производства и ускорить процессы согласования устаревших систем, необходимых для удовлетворения острой потребности Киева в средствах ПВО.

Как пишет Politico, даже при организации закупок Европой вооружений из американских запасов для последующей передачи Украине выполнить поставленные задачи затруднительно. Причинами называются недостаток мощностей у военно-промышленного комплекса и длительные сроки поставок со стороны США. Речь, в частности, идет о ракетах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — высказался о ситуации помощник американского конгрессмена, пожелавший остаться анонимным.

В статье также отмечается, что комплексы Patriot остаются труднодоступными в том числе из-за их нехватки у самих США.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не дали согласие на производство ракет для комплексов Patriot в Европе. По его словам, Киев также предлагал организовать производство ракет на территории Украины, но получил отказ.

