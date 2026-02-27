«Снег как зыбучие пески». Группа туристов пропала в Пермском крае

В Пермском крае пропала группа из пяти мужчин, которые на снегоходах отправились в 100-километровую поездку из деревни Золотанки на плато Кваркуш. Поисками туристов занимаются спасатели, волонтеры и правоохранительные органы. Операцию усложняет то, что в районе пропажи снегоходчиков «снег как зыбучие пески», в котором техника проваливается и плохо едет, рассказал чемпион России по эндуро Александр Коробов.

Группа из пяти туристов из Уфы потерялась в районе деревни Золотанки Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уточняется, что группа выехала из деревни 20 февраля.

«На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако на данный момент их местонахождение не установлено»,

— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В региональной прокуратуре добавили, что туристическая группа не была зарегистрирована.

Жена одного из пропавших мужчин рассказала агентству Ura.ru, что все участники группы являются опытными туристами, среди них есть профессиональные водители снегоходов. Они уже несколько раз катались в этом районе, а в этот раз отправились на Кваркуш, чтобы отметить День защитника Отечества. Она также добавила, что группа хотела переночевать в знакомой избе-приюте, после чего вернуться обратно. Регистрироваться в МЧС они не стали, «так как не предполагалось никаких экстремальных маршрутов».

Сложные поиски

Поисками пропавших людей занимаются спасатели МЧС России, правоохранители, спасатели Пермской краевой службы спасения и волонтеры, рассказали в министерстве территориальной безопасности региона. Кроме того, группу ищут и с неба, для чего привлекли вертолет.

Как передала телекомпания Vetta, поисковый отряд «Миля» объявил сбор добровольцев для помощи в поисках. Желающих ждут в двух пунктах сбора в Березниках и Красновишерске.

«Поисковая операция готовится к выезду. Волонтеров приглашают присоединиться — нужны как пешие добровольцы, так и участники на личных автомобилях и снегоходах», — передает вещатель.

В ближайшие две ночи в районе поисков ожидаются сильные морозы — температура воздуха может опуститься до -30°C , сообщил ТАСС специалист пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центра) Андрей Шихов. Днем воздух прогреется примерно до -17 градусов.

Чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов в разговоре с РИА Новости указал на рыхлость снега на Кваркуше, который мог помешать передвижению туристов на снегоходах:

«Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет».

Собеседник агентства также допустил, что у туристов мог сломаться один из снегоходов либо же группа заблудилась.

Мужчины могли укрыться в избе

Источник телеканала RT в правоохранительных органах также выдвинул версию поломки техники. При этом он указал, что разбиться члены группы не могли, поскольку рельеф на плато не сильно крутой. По его словам, туристы могли найти прибежище в таежной избе, в которой есть печка для обогрева и запас еды .

«Мобильной связи в доме нет, рации так далеко не берут. Если людей там нет, значит, они точно где-то заблудились», — сказал собеседник канала.

Спасатели уже направляются к этому месту.