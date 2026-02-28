США запретили дипломатам мешать переговорам с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут помещать переговорам с Ираном. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

«От глав миссий ожидается, что они будут избегать любых комментариев по вопросам, которые могут усилить напряженность или вызвать путаницу в политике США. Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период», — говорится в документе.

Накануне в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США рассматривали эту встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер проинформировал президента Дональда Трампа о вариантах военных действий против Ирана.

Ранее Вэнс назвал возможные удары США по Ирану «сдерживающим фактором».