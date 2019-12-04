В сети появилось видео с изъятым у стрелка в Перми оружием

В интернете опубликовали видео с изъятым у стрелка в Перми оружием, из которого были расстреляны случайные прохожие. Об этом сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что 50-летний ранее судимый житель Перми открыл стрельбу из ружья по прохожим. Он совершил восемь выстрелов. В результате была убита одна женщина, и три пострадавших отправлены в медучреждения.

Устроивший стрельбу также госпитализирован, так как был ранен во время задержания. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

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