Газ взорвался в жилом доме под Белгородом

В Белгородской области произошел взрыв газа в четырехэтажном доме. Четыре человека пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что хлопок газа произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево. Сигнал о происшествии поступил в спецслужбы около 20.00 по мск.

В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов вывели из здания.

По последним данным, травмы и ранения из-за случившегося получили четыре человека.

«У двоих из них ожоги», — добавили в службах.

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