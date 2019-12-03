Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье

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Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что злоумышленник оказывал сопротивление сотруднику правоохранительных органов, в результате чего ранил полицейского ножом.

По предварительным данным, мужчина был задержан.

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