Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье
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Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что злоумышленник оказывал сопротивление сотруднику правоохранительных органов, в результате чего ранил полицейского ножом.
По предварительным данным, мужчина был задержан.
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