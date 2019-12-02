Сотни рейсов были отменены на Филиппинах из-за надвигающегося тайфуна

На Филиппинах были отменены более сотни внутренних и международных рейсов из-за надвигающегося тайфуна «Тисон». Об этом сообщает Philippine News Agency.

Генеральный директор гражданской авиации Джим Сидионгко призвал местных перевозчиков подготовиться к возможным сбоям из-за тайфуна

Аэропорты, которые находятся под контролем гражданской авиации должны провести передислокацию легких воздушных судов, оборудования и документов в сухие и безопасные районы в качестве меры предосторожности.

Кроме того, нужно заблокировать окна и двери помещений и отправить домой не основной персонал.

Отмечается, что все тренировочные полеты были приостановлены.