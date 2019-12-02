Прохожий спас забытую пьяным дедом в сугробе девочку в Бурятии

В Бурятии прохожий вытащил из сугроба трехлетняя девочку, которую забыл на улице ночью пьяный двоюродный дед. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Случай произошел накануне, 1 декабря, в районе дач в Заиграевском районе Бурятии. Местный житель шел по обочине и увидел ребенка. Он вытащил девочку из снежного сугроба. После этого ее с переохлаждение госпитализировали.

Как выяснили полицейские, виноват в этом оказался дед, который будучи пьяным забыл ребенка на улице и ушел.

В настоящее время в отношении двоюродного деда девочки решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК России (оставление в опасности).

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