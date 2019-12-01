Скончался отстраненный от служения за нарушение ПДД рязанский священник

Иеромонах Сергий, отстраненный от служения за нарушение правил дорожного движения, умер. Об этом сообщает Рязанская епархия со ссылкой на сына священника.

По последней информации, причина смерти священнослужителя на данный момент не установлена.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой отец Сергий припарковал автомобиль на тротуаре, а также проехал на красный сигнал светофора. Впоследствии епархиальный совет принял решение отстранить священника от служения.

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