Задержанный на двое суток самолет с российскими туристами вылетел из Китая в Казань

Задерданный почти на двое суток рейс из города Санья на курортном острове Хайнань в Китае вылетел в Казань. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аэропорт Казани.

«Самолёт вылетел из Санья, прибытие в Казань ожидается в 12.25 мск», — заявил представитель аэропорта.

Ранее в авиакомпании сообщили, задержка произошла из-за того, что самолет, на котором 29 ноября должны были вылететь россияне, не смог вылететь из- аэропорта в Нанкине закрытого на двое суток. В Санья направили другой авиалайнер.

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