Стала известна личность одного из погибших на Лондонском мосту

Одним из погибших в теракте у Лондонского моста стал 25-летний выпускник Кембриджского университета. Об этом сообщает Sky News.

Согласно имеющимся данным, мужчину звали Джек Мерритт, он работал специалистом по реабилитации в одной из тюрем Великобритании.

Полиция отмечает, что нападавший 28-летний Усман Хан, ранее судимый за террористическую деятельность, ранил пять человек. Инцидент начался на встрече выпускников Кембриджа возле Лондонского моста.

Три раненых человека – мужчина и две женщины остаются в больнице, заявили правоохранители.

Ранее стало известно, что прохожие остановили преступника, убившего двух людей на Лондонском мосту, вооружившись полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем.

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