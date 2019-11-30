Джонсон призвал не выпускать террористов по УДО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что следует отказаться от применения практики условно-досрочного освобождения в отношении преступников, осужденных за серьезные и жестокие деяния. Об этом глава правительства заявил телеканалу Sky News.
По мнению Джонсона, возможность условно-досрочного освобождения для лиц, осужденных за тяжкие преступления, является ошибкой. Он призвал к отказу от существующей практики с целью обеспечения «адекватных тюремных сроков» для опасных преступников, в том числе террористов.
Ранее стало известно, что 29 ноября на Лондонском мосту мужчина напал с ножом на прохожих. Произошедшее было признано терактом.
По последним данным, в результате инцидента два человека погибли, четверо пострадали.
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