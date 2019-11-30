В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу

На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, инцидент произошел на Ботанической улице. Один из постояльцев открыл огонь из-за ссоры с другим проживающим.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивает полиция.

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