В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу
close
На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Как отмечается, инцидент произошел на Ботанической улице. Один из постояльцев открыл огонь из-за ссоры с другим проживающим.
Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивает полиция.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трое погибли в результате стрельбы около супермаркета в США
— Стрельба в Благовещенске: арестован гендиректор ЧОПа