Бывший начальник Кущенского РОВД совершил самоубийство

По предварительной версии следствия, причиной смерти бывшего начальника отдела внутренних дел (ОВД) Кущенского района Кубани Владимира стало самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее стало известно, что Финько был найден мертвым у себя дома в Красноярске.

Источник заявил, что правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту произошедшего, в настоящее время выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Финько был начальником Кущевского РОВД с 2001 по 2006 годы. Его предшественник на этой должности Павел Корниенко напрямую обвинял его в покровительстве банде Сергея Цапка.

Члены ОПГ Цапка напали на дом фермера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года, где убили 12 человек, включая детей.

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