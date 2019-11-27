СК проверяет сообщения о подростковой банде в Новосибирске

В Новосибирске Следователи СК организовали проверку после появления в соцсетях видео, где «банда подростков» избивает школьников. Об этом сообщает РИА «Новости»и.

По данным СК, в настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка на территории Калининского района.

Ранее, в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте появилось сообщение, что банда неизвестных подростков терроризирует школьников данного района, вымогая у них деньги, а также видео, на котором подростков бьют ногой по лицу и в грудь.

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