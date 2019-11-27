В Роструде подсказали, как сделать 31 декабря выходным

Замруководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что выпадающее на вторник 31 декабря может стать нерабочим, если работодатель предоставит дополнительный выходной. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно производственному календарю, новогодние каникулы в 2020 году ждут россиян с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года является сокращенным на один час рабочим днем.

Известно, что перенос выходных может произойти лишь благодаря федеральному закону или решению правительства России. Работодателям такое право не дано.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий», — сказал Шкловец.

Он объяснил, что при предоставлении дополнительного выходного снизится норма рабочего времени, что может сказаться на уровне зарплаты. Если инициатива исходит от работодателя, он может принять решение об оплате этого дня.

Также он рассказал, что 31 декабря можно использовать ка день отпуска.

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