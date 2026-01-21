Россияне часто покупают лишние продукты в магазинах

Восемь из десяти опрошенных российских покупателей выходят из продуктового магазина с незапланированными покупками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5.

Чаще всего к основной корзине добавляют от трех до пяти лишних товаров, так ответили 45% опрошенных. Еще 32% ограничиваются одним-двумя продуктами, а 23% признались, что не ставят себе жестких рамок.

Главной причиной импульсивных покупок респонденты назвали акции и скидки, этот вариант выбрали 47%. Еще 25% объяснили незапланированные траты желанием сделать запасы, а 11% покупают лишнее из-за голода или жажды. При этом каждый десятый респондент сообщил, что совершает меньше незапланированных покупок в магазине у дома.

Чтобы сдерживать импульсивные траты, 38% участников опроса использовали специальные приемы. Чаще всего они отказывались от корзины и тележки, сокращали время пребывания в торговом зале или брали с собой строго определенную сумму наличных. При этом 43% опрошенных считали незапланированные покупки рациональной тактикой, позволяющей приобрести товары выгоднее.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

