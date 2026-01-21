Размер шрифта
Финнам отключат стационарные телефоны

Финский оператор связи Elisa прекратит оказывать услуги стационарной телефонии
Крупнейший финский оператор телекоммуникаций Elisa с конца июня перестанет предоставлять услуги стационарной телефонной связи. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Согласно статье, у компании было несколько тысяч клиентов, которые пользовались стационарными телефонами. Среди них компании и физлица. Число таких клиентов постоянно уменьшается. Весной с ними свяжутся по поводу отключения телефонов.

Газета отмечает, что сейчас стационарные телефоны бывают нужны как факсы, коммутаторы и телефоны для лифтов. Телекоммуникационные компании Telia и DNA, как и Elisa, прекращают обслуживание такие аппаратов. Таким образом, эпоха сети стационарных телефонов, начавшаяся в XIX веке, заканчивается.

Старший советник финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Марьи Хейнонен рассказала, что в конце 2024 года в стране было 84 тыс. подключений к стационарным телефонам, 10 тыс. из них использовались домашними хозяйствами. С тех пор количество аппаратов уменьшилось. После отключения абоненты смогут сохранить номер, а телефоны можно будет оснастить сим-картами для мобильной связи.

До этого в некоторых районах Ирана перестала работать стационарная телефонная связь. Это было связано с тем, что вечером 8 января миллионы жителей страны вышли на общенациональную акцию протеста. В ряде городов страны прошли забастовки.

Ранее Боярский предложил ограничить международные звонки в России.

