Финнам отключат стационарные телефоны

Крупнейший финский оператор телекоммуникаций Elisa с конца июня перестанет предоставлять услуги стационарной телефонной связи. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Согласно статье, у компании было несколько тысяч клиентов, которые пользовались стационарными телефонами. Среди них компании и физлица. Число таких клиентов постоянно уменьшается. Весной с ними свяжутся по поводу отключения телефонов.

Газета отмечает, что сейчас стационарные телефоны бывают нужны как факсы, коммутаторы и телефоны для лифтов. Телекоммуникационные компании Telia и DNA, как и Elisa, прекращают обслуживание такие аппаратов. Таким образом, эпоха сети стационарных телефонов, начавшаяся в XIX веке, заканчивается.

Старший советник финского агентства транспорта и коммуникаций Traficom Марьи Хейнонен рассказала, что в конце 2024 года в стране было 84 тыс. подключений к стационарным телефонам, 10 тыс. из них использовались домашними хозяйствами. С тех пор количество аппаратов уменьшилось. После отключения абоненты смогут сохранить номер, а телефоны можно будет оснастить сим-картами для мобильной связи.

