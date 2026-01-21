Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме заявили, что румынизация Молдавии противоречит международным нормам

Депутат Водолацкий: румынизация Молдавии противоречит международным нормам
Михай Карауш/РИА Новости

Политика президента Молдавии Майи Санду по насильственной румынизация республики противоречит международным нормам. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил: с грубейшими нарушениями, а также независимо от воли граждан Санду заявила, что видит Молдавию в составе Румынии.

«У нее паспорт Румынии, у нее полностью все нацелено на то, чтобы Молдавия как суверенное государство прекратила свое существование, и румынизация Молдавии прошла под флагом Санду. Любые попытки населения противостоять этому злу, Санду и ее команде, оборачиваются фальсифицированными уголовными делами», — подчеркнул Водолацкий.

По мнению депутата, в республике в настоящее время идет диктатура прорумынской системы под патронажем президента и ее помощников, которые намерены в ближайшем обозримом будущем выполнить свою дорожную карту.

12 января Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг Молдавии и в мире.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова молдавского президента, отметив, что Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом своего собственного.

Он задался вопросом, «что это за президент, который выступает против существования государства, которое возглавляет». Пушков назвал высказывание наинизшей точкой падения молдавской государственности, как и «прозападных сил» во власти во главе с Санду, которая стремится к евроинтеграции.

Ранее Додон раскрыл истинные мотивы Санду, мечтающей об объединении Молдавии с Румынией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670069_rnd_0",
    "video_id": "record::ea91e589-19ee-4d92-85e1-75712fe4550e"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+