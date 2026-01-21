Политика президента Молдавии Майи Санду по насильственной румынизация республики противоречит международным нормам. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил: с грубейшими нарушениями, а также независимо от воли граждан Санду заявила, что видит Молдавию в составе Румынии.

«У нее паспорт Румынии, у нее полностью все нацелено на то, чтобы Молдавия как суверенное государство прекратила свое существование, и румынизация Молдавии прошла под флагом Санду. Любые попытки населения противостоять этому злу, Санду и ее команде, оборачиваются фальсифицированными уголовными делами», — подчеркнул Водолацкий.

По мнению депутата, в республике в настоящее время идет диктатура прорумынской системы под патронажем президента и ее помощников, которые намерены в ближайшем обозримом будущем выполнить свою дорожную карту.

12 января Санду заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение страны с Румынией. По ее словам, к этому располагает геополитическая ситуация вокруг Молдавии и в мире.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова молдавского президента, отметив, что Санду является не просто агентом влияния другого государства, а врагом своего собственного.

Он задался вопросом, «что это за президент, который выступает против существования государства, которое возглавляет». Пушков назвал высказывание наинизшей точкой падения молдавской государственности, как и «прозападных сил» во власти во главе с Санду, которая стремится к евроинтеграции.

Ранее Додон раскрыл истинные мотивы Санду, мечтающей об объединении Молдавии с Румынией.