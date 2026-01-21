«Сел, покатился, потом — темнота»: в Приморье подросток на тюбинге проломил себе череп

В Приморье подросток получил тяжелую травму черепа, въехав на тюбинге в стену

Во Владивостоке 13-летний мальчик на полном ходу врезался в бетонную стену, когда съехал на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками») с самодельной горки. Об этом сообщает в Telegram-канале местная «1000-коечная больница».

Там рассказали, что медики диагностировали у подростка тяжелую сочетанную травму:

ушиб головного мозга с повреждениями в височной доле;

переломы височной и затылочной костей черепа;

кровоизлияние в мозг;

тупую травму груди;

повреждение плеча;

выраженный травматический шок.

Кроме того, кровотечение из уха могло указывать на перелом основания черепа. На следующий день у мальчика опустился уголок рта и перестал закрываться правый глаз, а это говорит о повреждении мозга, отметил врач-нейрохирург Вадим Олейник.

«Я помню, как сел в тюбинг, покатился… а потом — темнота», — рассказал о случившемся сам пострадавший.

В посте уточняется, что состояние мальчика стабилизировалось, но восстанавливаться он будет долго.

В начале месяца в Дальнегорском городском округе Приморского края восьмилетний мальчик получил перелом крестца, упав со снегоката, привязанного веревкой к машине. За рулем автомобиля находился отец мальчика, 33-летний мужчина.

Ранее в Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку.