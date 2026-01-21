Экологи объяснили частые нападения акул на людей в египетской Хургаде

Нападения акул на людей в районе египетского города Хургада неизбежны, в отличие от российских морей, так как эти рыбы являются естественными обитателями глубоководных мест Красного моря. Об этом экологи рассказали ТАСС.

«Большинство пляжей Хургады находится в глубоководной зоне, и акулам там хорошо. Это зона опасности. В Египте водится более 40 видов акул, они естественные обитатели Красного моря и считают своей законной добычей все, что находится в воде», — подчеркнул главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.

По его словам, акулы охотятся на рыбу, которая переселилась из Индийского океана и Красного моря в Средиземное через Суэцкий канал. Также акулы начинают преследовать рыбу у берегов, которую привлекают пищевые отходы. Эколог отметил, что большинство акул не представляют опасности для человека, однако некоторые виды, особенно белая акула, являются весьма опасными.

«Эксперты связывают часть инцидентов с совокупностью факторов: брачный и нерестовый сезоны, перераспределение кормовой базы из-за промышленного вылова рыбы, а также подкормки рыб и сброса пищевых отходов с судов, притягивающие хищников ближе к пляжам», — рассказал агентству председатель всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Руднев также указал на то, что Черное и Азовское море относятся к зонам с крайне низкой вероятностью нападения акул на отдыхающих. Так, по его информации, за последние сто лет в Черном море было зарегистрировано всего пять случаев атак акул на людей, притом ни один из них не закончился летальным исходом.

Ранее в Сиднее закрыли десятки пляжей после серии нападения акул.