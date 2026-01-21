Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Вильфанд: Москву в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российскую столицу в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что по расчетам ночные температуры будут в диапазоне от -20 до -25°C, а дневные — от -15 до -20°C.

По словам Вильфанда, в целом столбики термометра могут опуститься ниже, чем прогнозируется в настоящее время.

20 января сообщалось, что в ближайшее время сибирский антициклон придет и в Центральную Россию, принеся с собой мощные арктические морозы. Температура воздуха местами опустится ниже -30°С.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, морозы начнут усиливаться в середине недели с востока — с Коми и Кировской области, а к четвергу дойдут до центра. Пик похолодания он спрогнозировал на выходные, отметив, что в Москве и области похолодает до -20…-25°С . А на северо-востоке центральных регионов, в том числе в Костроме, Иваново, Владимире, температура воздуха опустится до -30°С. Такие же сильные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670033_rnd_3",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+