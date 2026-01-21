Москвичей предупредили о резком похолодании

Российскую столицу в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что по расчетам ночные температуры будут в диапазоне от -20 до -25°C, а дневные — от -15 до -20°C.

По словам Вильфанда, в целом столбики термометра могут опуститься ниже, чем прогнозируется в настоящее время.

20 января сообщалось, что в ближайшее время сибирский антициклон придет и в Центральную Россию, принеся с собой мощные арктические морозы. Температура воздуха местами опустится ниже -30°С.

Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, морозы начнут усиливаться в середине недели с востока — с Коми и Кировской области, а к четвергу дойдут до центра. Пик похолодания он спрогнозировал на выходные, отметив, что в Москве и области похолодает до -20…-25°С . А на северо-востоке центральных регионов, в том числе в Костроме, Иваново, Владимире, температура воздуха опустится до -30°С. Такие же сильные морозы ожидаются в Нижнем Новгороде.

Ранее россиян предупредили о риске ожога глаза из-за снега.