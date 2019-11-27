В Приморье заведено дело после видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

В отношении директора школы в Уссурийске возбуждено административное дело после того, как мальчик счищал снег на козырьке здания образовательного учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя надзорного ведомства Виолетту Дорожкину.

Как стало известно, дело заведено по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

«По результатам проверки Уссурийским городским прокурором в адрес главы Уссурийского городского округа внесено представление об устранении выявленных нарушений», — сказала Дорожкина.

Ранее в сеть выложили видео, на котором мальчик без верхней одежды счищает лопатой снег с козырька школы. При этом на кадрах видно, что из окна его придерживает взрослый.

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