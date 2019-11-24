СК подтвердил смерть пилота рейса «Москва-Анапа»

В Следственном комитете подтвердили смерть второго пилота экстренно севшего в Ростове-на-Дону самолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте СК России.

По данным правоохранительных органов, второму пилоту самолета Airbus 320, совершавшего перелет из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе. Ему была оказана медицинская помощь после экстренного приземления лайнера в аэропорту «Платов», однако спасти жизнь пилота не удалось.

Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал, в настоящее время самолет готовится продолжить полет.

Правоохранительными органами была инициирована доследственная проверка по факту произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону