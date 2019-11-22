В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт. Об этом сообщается на сайте СК.

Как отмечается, женщина трижды жаловалась на свое плохое самочувствие.

Первый раз 46-летняя врач лечебной физкультуры «Городской клинической больницы № 6» вызвала скорую помощь 30 октября. Ее госпитализировали с тяжелым состоянием. В дальнейшем коллеги женщины осмотрели ее и отпустили домой, ссылаясь на то, что нет серьезных оснований для стационарного лечения.

Вечером пациентке вновь стало плохо, госпитализировать ее отказались. 31 октября скорая помощь была вызвана в последний раз, к моменту приезда врачей женщина умерла. На этот раз ей диагностировали острое сердечное заболевание.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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