Опубликовано видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир»

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Опубликовано видео задержания исламистов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Москве, Татарстане и Тюменской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают членов незаконной группировки.

Кроме того, в видео показаны исламистские книги, пособия и брошюры «Хизб ут-Тахрир». Также видны таблички и флажки, на которых, вероятнее всего, написано название террористической организации.

Ранее сообщалось, что в Москве, Татарстане и Тюменской области задержаны два главаря и семь членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые создавали закрытые сети сторонников в регионе.

Международная религиозно-политическая организация «Хизб ут- Тахрир» признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) запрещена в ряде стран, в том числе и в России.

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