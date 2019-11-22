Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей

В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу в одной из соцсетей жительницы Югры.

«Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут «штамповать» отказы, даже не разобравшись в каждом случае по отдельности?» — написала мать троих детей.

По данным портала URA.ru, в центре социальных выплат Нижневартовска подчеркнули, что нарушений совершено не было, а также напомнили, что многодетным семьям в регионе предоставляются льготы, в том числе компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

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