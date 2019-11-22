Турция захватила в Сирии боевика ИГ, организовавшего теракт в России

Глава МВД Турции Сулеймен Сойлу заявил, что в Сирии пойман боевик группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), который является организатором терактов в России и Германии. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам министра, турецкие военные захватили в сирийском городе Аазазе одного из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде. Отмечается, что он из высшего руководства группировки, его кличка Юсуф Худа.

Сойлу добавил, что боевик изготавливал бомбы, обучал их делать, в том числе по интернету, вербовал боевиков и создал сеть смертников, готовил теракты и убийства с помощью ядов. Также он организовал теракт в России в 2018 году и в Гамбурге.

Кроме того, террорист причастен к организации 20 терактов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.