Джо Байден выступил за декриминализацию марихуаны в США

close
Джо Байден Джо Байден
Джо Байден
Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал декриминализовать марихуану в стране, передает РИА «Новости».

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка», — заявил Байден.

Кроме того, по его мнению, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы.

Байден также призвал изучить влияние марихуаны на здоровье человека при ее долгом употреблении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

Байден удивился желанию Трампа посетить парад 9 мая в Москве