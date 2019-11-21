Джо Байден выступил за декриминализацию марихуаны в США
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал декриминализовать марихуану в стране, передает РИА «Новости».
«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка», — заявил Байден.
Кроме того, по его мнению, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы.
Байден также призвал изучить влияние марихуаны на здоровье человека при ее долгом употреблении.
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