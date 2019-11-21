Джо Байден выступил за декриминализацию марихуаны в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал декриминализовать марихуану в стране, передает РИА «Новости».

«Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка», — заявил Байден.

Кроме того, по его мнению, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы.

Байден также призвал изучить влияние марихуаны на здоровье человека при ее долгом употреблении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

— Байден удивился желанию Трампа посетить парад 9 мая в Москве