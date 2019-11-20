Школьники Якутии будут каждый день петь гимн России

Школы Якутии с 21 ноября 2019 года должны будут обеспечить ежедневное исполнение гимна России, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министра образования и науки республики Владимира Егорова.

Инициатива реализуется в рамках патриотического проекта «Мы – будущее России», указ о котором был подписан главой Якутии Айсеном Николаевым. Проект должен помочь школьникам сформировать «траекторию жизни» и наполнить ее нравственными ценностями.

Согласно указу, в республике будет введена практика ежедневного исполнения российского гимна в школах. Кроме этого, на 2020 год запланировано проведение форума «Наше будущее – в России!».

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