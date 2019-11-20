В Казахстане израильтянам незаконно пересадили почки граждан из средней Азии

В казахстанском городе Шымкент задержан главврач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай по подозрению в проведении незаконных операций по пересадке человеческих органов гражданам дальнего зарубежья, в том числе Израиля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным МВД, в 2017-2018 годы в республике действовала преступная группа, занимавшаяся трансплантацией человеческих органов, ее организаторами были иностранные граждане.

Как отмечается, граждане Узбекистана, Киргизии, Украины согласились стать донорами из-за тяжелого материального положения, они продавали свои почки.

Органы пересаживались обеспеченным представителям дальнего зарубежья, в основном Израиля.

Донбай обвиняется по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Ранее по этому делу также был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы — гражданка Киргизии Б.Тайсалова.