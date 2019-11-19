МВД опубликовало видео с крупнейшей нарколабораторией в России
МВД России выложил видео, на котором показана крупнейшая в России лаборатории по производству синтетических наркотиков, которую ранее сотрудники правоохранительных органов нашли в Подмосковье.
На кадрах можно увидеть различные емкости для приготовления запрещенных веществ, химические реакторы, а также помещения, где хранились реактивы.
Кроме того, в ролике показаны задержанные по подозрению в изготовлении наркотиков.
Как известно, до этого сотрудники правоохранительных органов в результате спецоперации изъяли свыше 1,5 тонн наркотиков, четыре тонны реактивов, а также несколько сотен кг прекурсоров и различное оборудование.
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